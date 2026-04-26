Corriere dello Sport – La Juve vuole costruire un instant team per Spalletti | Alisson Lewandowski e Bernardo Silva

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Juventus sta lavorando a rinforzare la rosa con obiettivi specifici in vista della prossima stagione. Tra i nomi accostati ai bianconeri ci sono portieri, attaccanti e centrocampisti di livello internazionale. La società sembra intenzionata a creare un team rapido ed efficace, puntando su giocatori di esperienza e qualità. La trattativa è ancora in fase iniziale e non ci sono ancora conferme ufficiali.

2026-04-23 08:18:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dal Corriere: La Juventus vuole essere in buone mani. Quelle di Alisson Becker, brasiliano, e x Roma e attualmente al Liverpool, che ha un contratto fino al 30 giugno 2027 rinnovato unilateralmente dai Reds nelle scorse settimane. Venticinque presenze in Premier in questa stagione, un totale di trentaquattro in tutte le competizioni con tredici clean sheet totali di cui soli tre in campionato. Qualche problema muscolare che lo ha tolto in diverse occasioni, ma sempre prima scelta per l’allenatore olandese Arne Slot. È il primo obiettivo per...🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Corriere dello Sport – La Juve vuole costruire un instant team per Spalletti: Alisson, Lewandowski e Bernardo Silva Notizie correlate Leggi anche: Juve, da Alisson a Calafiori e Bernardo Silva: ecco la lista mercato di Spalletti Corriere dello Sport – Alisson ha appena rinnovato, ma la Juve lo vuole: lo scenario2026-03-19 08:59:00 Arrivano conferme dal Corriere: La Juventus vuole fare un regalo a Luciano Spalletti. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Dal Portogallo: per Bernardo Silva l'offerta più concreta è della Juve; Juve, Bernardo Silva è più vicino: ufficiale l'addio al Manchester City; ?? Kean in bilico, Fiorentina pronta a cederlo; Juventus, casting stellare: Alisson, Lewandowski e Bernardo Silva nel mirino. Juventus, la proposta a Lewandowski: Barcellona di mezzo. Conteso anche Bernardo SilvaIl mercato della Juventus entra nel vivo con una strategia chiara: alzare il livello d’esperienza e qualità per competere subito ai massimi. tuttomercatoweb.com Juventus, casting stellare: Alisson, Lewandowski e Bernardo Silva nel mirinoTre nomi che a leggerli fanno già venire l'acquolina in bocca ai fantallenatori e ai tifosi. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport , la Juventus ha messo nel mirino ... fantacalcio.it Bernardo Silva o Goretzka: chi scegliereste tra loro due - facebook.com facebook Bernardo Silva o Goretzka: che arrivi almeno uno! Altrimenti il salto di qualità sarà un’illusione x.com