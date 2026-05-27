La Juve pensa a Nubel per il post Di Gregorio Perché il portiere è ideale per Spalletti

La Juventus sta valutando Nubel come possibile sostituto di Di Gregorio. Il portiere è stato inserito tra le opzioni per il ruolo, secondo indiscrezioni di mercato. La società bianconera sta considerando questa scelta in vista della prossima stagione, senza ancora aver preso decisioni definitive. Nubel, attualmente in squadra, potrebbe essere il candidato ideale per il nuovo allenatore, in base alle caratteristiche richieste per il ruolo.

di Francesco Spagnolo La Juve continua a ragionare sul portiere e uno degli ultimi nomi accostati ai bianconeri è quello di Nubel. Perché è ideale per Spalletti. Con Alisson che sembra essere più lontano, in casa Juventus continuano i ragionamenti sul portiere da prendere in estate. L’ultimo nome è quello di Nubel, che ha trascorso questa stagione allo Stoccarda anche se è di proprietà del Bayern Monaco. Le caratteristiche di Nubel. Con i suoi 1,93 metri di altezza, Nubel è considerato storicamente uno dei profili più vicini a Manuel Neuer per struttura e stile di gioco. Nell’ultima stagione (20252026), si è definitivamente consolidato come uno dei migliori portieri della Bundesliga. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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