coppie aperte

Una donna di 34 anni, dopo nove anni con il suo compagno, ha espresso il desiderio di aprire una relazione aperta, mentre lui preferirebbe sottoscrivere un mutuo. La coppia si confronta su due scelte molto diverse, una legata alla vita sentimentale e l’altra a quella finanziaria. La differenza di opinioni riguarda aspetti personali e pratici, e i due stanno discutendo le rispettive preferenze. La conversazione si svolge con un tono ironico, senza ulteriori dettagli sulle decisioni future.

Ho 34 anni e sto con il mio compagno da nove. Lui vuole aprire la coppia, io invece vorrei aprire un mutuo (come vedi la prendiamo con ironia). C’è ancora speranza per noi o parliamo due lingue diverse? –Fabrizio Secondo i dati dell’istituto di salute pubblica statunitense, negli Stati Uniti la metà delle coppie formate da due uomini dichiara di non essere sessualmente monogama. Una cifra che, facendo un rapido conto tra le coppie gay che conosco, mi sembra realistico. I motivi di questo fenomeno sono tanti e sfaccettati, ma comunque affondano le radici nella maggiore predisposizione delle persone lgbt+ a mettere in dubbio i modelli sociali e, più in generale, nel fatto che la nostra società patriarcale valorizza la sessualità occasionale degli uomini. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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