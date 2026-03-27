Mondiali pattinaggio di figura Praga 2026 Caldara e Maglio chiudono ventesimi nel libero delle coppie Oggi Gutmann e le coppie di danza

Ai Mondiali di pattinaggio di figura a Praga del 2026, Caldara e Maglio si sono classificati al ventesimo posto nel programma libero delle coppie, accumulando un punteggio complessivo di 160,95 punti. Questo risultato rappresenta il terzo miglior punteggio ottenuto dalla coppia in ambito internazionale. Oggi è in programma la gara di Gutmann e delle coppie di danza.

Il binomio azzurro chiude la propria avventura iridata con 160.95 punti, terzo miglior punteggio della carriera in ambito internazionale. Oggi la Rhythm Dance con ManniRöthlisberger e PaolinoTuba, alle 18 il libero femminile con Gutmann settima Si è conclusa la seconda giornata dei Campionati Mondiali di pattinaggio di figura 2026 a Praga, con il programma libero delle coppie di artistico. L’Italia era rappresentata da Irma Caldara e Riccardo Maglio (C.S. AeronauticaCus Torino), reduci dal diciottesimo punteggio nel programma corto di mercoledì. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it Articoli correlati Pattinaggio artistico: Hase-Voldin trionfano nelle coppie ai Mondiali! Ventesimi Caldara-MaglioArriva il primo responso all’O2 Arena di Praga, impianto sportivo teatro in questi giorni dei Campionati Mondiali 2026 di pattinaggio artistico. Leggi anche: LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2026 in DIRETTA: Caldara/Maglio qualificati per il libero! Bene Lara Naki Gutmann Pattinaggio di figura, azzurri quinti nella Rhythm Dance con la musica dei Backstreet Boys Altri aggiornamenti su Oggi Gutmann Temi più discussi: Figura, Mondiali Praga: Lara Naki Gutmann settima nello short program - FISG; Campionati del mondo di pattinaggio di figura 2026: i risultati e tutte le gare LIVE; Lara Naki Gutmann bene nel corto dei Mondiali: è qualificata per il lungo; Pattinaggio artistico, Lara Naki Gutmann appena fuori dalla top 5 dopo lo short ai Mondiali, Sakamoto incanta. Mondiali pattinaggio di figura Praga 2026, Caldara e Maglio chiudono ventesimi nel libero delle coppie. Oggi Gutmann e le coppie di danzaIl binomio azzurro chiude la propria avventura iridata con 160.95 punti, terzo miglior punteggio della carriera in ambito internazionale. Oggi la Rhythm Dance c ... sportface.it Mondiali pattinaggio artistico 2026 oggi: orari venerdì 27 marzo, tv, streaming, azzurri in garaNuovo giorno di competizioni all'O2 di Praga, arena sportiva che ospita questa settimana i Campionati Mondiali 2026 di pattinaggio artistico. Nella ... oasport.it FAVO-LARA Ottimo programma corto per Lara Naki Gutmann a Praga! L’azzurra è in settima piazza provvisoria, ma mai aveva chiuso questo segmento di gara ai Mondiali così in alto! La rassegna iridata di pattinaggio di figura prosegue oggi con altri d - facebook.com facebook FAVO-LARA Ottimo programma corto per Lara Naki Gutmann a Praga! L’azzurra è in settima piazza provvisoria, ma mai aveva chiuso questo segmento di gara ai Mondiali così in alto! La rassegna iridata di pattinaggio di figura prosegue oggi con altri d x.com