Secondo i dati diffusi da Wyylde, la gelosia nelle coppie aperte non scompare, ma si trasforma in un elemento negoziabile. La ricerca evidenzia che questa emozione non dipende dal tipo di relazione, bensì dalla qualità della comunicazione tra i partner e dagli accordi stabiliti. La gestione della gelosia varia da coppia a coppia e non si elimina del tutto, rimanendo un aspetto presente nelle relazioni aperte.

Secondo i dati diffusi da Wyylde, la gelosia non dipende dal modello relazionale, ma dalla qualità della comunicazione e degli accordi di coppia. Nelle relazioni non monogame la gelosia non scompare. Cambia forma. È questo uno dei principali insight emersi dall’analisi condotta da Wyylde, il social network più autorevole dedicato alla libertà sessuale, che mette in discussione l’idea che la libertà affettiva coincida con l’assenza di emozioni complesse. Secondo i dati raccolti, il 68% degli utenti dichiara di aver provato gelosia anche all’interno di relazioni aperte. Non si tratta però di una tensione legata al possesso, bensì una forma più sottile, fatta di confronto.🔗 Leggi su Newsagent.it

© Newsagent.it - Coppie aperte: la gelosia non scompare, diventa negoziabile

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