Il settore vinicolo italiano si trova di fronte a sfide legate a tensioni geopolitiche, inflazione, problemi nelle catene di approvvigionamento e chiusure di aziende. Nonostante queste difficoltà, il vino continua a essere considerato un simbolo del Made in Italy. Un articolo su QN Distretti analizza le prospettive future del comparto, evidenziando come il settore si stia adattando alle nuove condizioni di mercato.

«Il vino è un ambasciatore del Made in Italy». Anche in un contesto geopolitico non semplice, tra conflitti,inflazione,logisticaincertaedazi. L’impegno delle imprese e gli strumenti finanziari e strategici creati ad hoc da società specializzate come Simest e Sace stanno accompagnando le aziende nei nuovi contesti di mercati ed export, delineando obiettivi chiari e punti chiave. Come dire, «Vite al limite: navigare la ‘tempesta perfetta’ del vino italiano». È il titolo che Qn Distretti ha deciso di dare alla seconda tappa del percorso lungo l’Italia, tra i motori dell’economia italiana, organizzata con il supporto dei main partner Sace e Simest, con il partner UniCredit e con il sostegno della Regione Emilia-Romagna.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “Vino ambasciatore dell’Italia”. Il futuro del settore a QN Distretti

Qn Distretti, focus sul vino: “Non solo prodotto, è un ambasciatore del Made in Italy”Verona, 13 aprile 2026 – “Il vino è una delle eccellenze del Made in Italy e un pilastro del nostro export, grazie a una filiera ampia che coinvolge...

Bologna ospita . QN Distretti 2026: ecco il packaging del futuroPrende il via da Bologna il nuovo ciclo di incontri promosso da QN Quotidiano Nazionale intitolato QN Distretti 2026 Le sfide dei territori e dei...

Argomenti più discussi: Vino ambasciatore dell’Italia. Il futuro del settore a QN Distretti; Vinitaly: nel mondo un calice di vino su cinque è italiano; Vinitaly, Coldiretti alza la voce: Liberiamo il vino dalle catene; Vinitaly: le leve della crescita sono enoturismo e nuovi mercati.

VINITALY 2026: “MAKE WINE, NOT WAR” FLASH MOB DEI GIOVANI PER LA PACE; DOMANI 14/4 PUGLIA NEL CALICE TRA IDENTITÀ E FILIERE “Make wine, not war”, “Fate il vino, non la guerra” è il messaggio di pace al centro del flash mob organizzat - facebook.com facebook