Controlli della Polizia a Fondi e Latina | sanzioni sequestri denunce e una licenza sospesa

Durante controlli effettuati a Fondi e Latina, le forze dell’ordine hanno elevato sanzioni amministrative, sequestrato merce e denunciato alcune persone. È stata anche disposta la sospensione di una licenza. Le operazioni sono state condotte per verificare il rispetto delle normative vigenti. Non sono stati riportati dettagli su eventuali arresti o altre azioni giudiziarie. Le autorità continuano a monitorare le zone per garantire la regolarità delle attività commerciali.

Latina, 28 maggio 2026 – Controlli amministrativi, sanzioni, sequestri e provvedimenti di sospensione. È il bilancio delle attività svolte dalla Polizia di Stato tra Fondi e Latina, nell’ambito dei servizi di prevenzione e tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica disposti dalla Questura. Fondi. A Fondi, gli agenti del Commissariato di pubblica sicurezza, insieme al personale dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Latina, hanno effettuato verifiche presso due esercizi commerciali del centro cittadino. Nel primo locale sono state riscontrate diverse irregolarità: la mancanza della cartellonistica con l’indicazione dei prezzi, l’assenza della segnaletica antifumo e una difformità rispetto alle prescrizioni sulla taratura della bilancia in uso, che è stata sottoposta a sequestro amministrativo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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