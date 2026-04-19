Pozzuoli controlli della Polizia | denunce e sequestri

A Pozzuoli, la Polizia di Stato ha svolto un servizio straordinario di controllo che ha portato all’identificazione di diverse persone e al controllo di numerosi veicoli. Durante le operazioni sono state presentate alcune denunce per illeciti e sono stati sequestrati diversi veicoli. Le attività si sono svolte in varie aree della città con l’obiettivo di verificare il rispetto delle norme di legge.

Servizio straordinario della Polizia di Stato a Pozzuoli: persone identificate, veicoli controllati e denunce per illeciti diffusi. Servizio straordinario di controllo del territorio a Pozzuoli, dove la Polizia di Stato ha intensificato le attività di prevenzione per contrastare fenomeni di illegalità diffusa e garantire maggiore sicurezza ai cittadini. L’operazione si è svolta nella giornata di venerdì ed è stata coordinata dagli agenti del Commissariato di Pozzuoli, con il supporto della Squadra Cinofili dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. A diffondere la notizia una comunicazione della Questura di Napoli. I numeri dei controlli sul territorio.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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