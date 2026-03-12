Controlli ambientali | sequestri denunce e sanzioni

Nell’Agro caleno e nel Medio Volturno sono stati effettuati controlli ambientali con sequestri, denunce e sanzioni. La Prefettura di Caserta ha organizzato giornate di verifica, seguendo il modello degli action day, per contrastare gli illeciti ambientali e prevenire comportamenti illeciti. Le operazioni rientrano in un dispositivo più ampio di controlli coordinati dalle autorità locali.

Altre quattro imprese sono state controllate nell’area di Pastorano, una attiva nella produzione e rigenerazione delle plastiche, le altre tre nella messa in riserva e recupero dei rifiuti tessili. Quattro le persone denunciate, 6 i lavoratori impiegati a nero identificati, un capannone di 4000 mq posto sotto sequestro e oltre 30.000 euro le sanzioni. Dopo il primo action day svoltosi il 29 gennaio scorso, sono stati pianificati, pertanto, controlli straordinari congiunti tuttora in corso, attraverso due gruppi operativi coordinati, rispettivamente, dal Gruppo Carabinieri Forestale e dalla Polizia Provinciale. L’attività è supportata da... 🔗 Leggi su Casertanews.it

