controlli dei carabinieri tre denunce in zona speyer

Durante il fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Ravenna hanno effettuato controlli nella zona di Speyer. Durante le operazioni, sono state denunciate tre persone. I controlli si sono concentrati su vari soggetti e veicoli, senza specificare ulteriori dettagli sui motivi o le motivazioni delle denunce. L’azione rientra in un’attività di controllo di routine svolta nel territorio.

Nello scorso fine settimana i Carabinieri della Compagnia di Ravenna hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato a garantire una maggiore sicurezza ai cittadini, focalizzando l’attenzione sulle aree sensibili della città e della costa interessate in questo periodo da ingenti flussi turistici. L’operazione, spiega la nota "condotta mediante l’impiego di pattuglie del Nucleo Operativo e Radiomobile e di diverse Stazioni del Comando Compagnia, si inserisce in un ampio piano di sistematici controlli promosso dal Comando Provinciale di Ravenna con lo scopo di presidiare con continuità i punti nevralgici della città, come le zone adiacenti la Stazione Ferroviaria e i giardini Speyer, nonché le località balneari". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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I controlli dei Carabinieri in zona Termini

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