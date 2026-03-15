Sicurezza FdI | Presidio fisso dei carabinieri in zona stazione e Giardini Speyer certifica un errore politico

Il partito di centrosinistra ha commentato la decisione del comando provinciale dei carabinieri di stabilire una presenza costante nell’area della stazione ferroviaria e dei Giardini Speyer, definendola un errore politico. La scelta prevede un presidio fisso delle forze dell’ordine in quella zona, suscitando reazioni da parte di diversi esponenti politici. La decisione è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli sul motivo di questa misura.

Secondo FdI “il presidio dei carabinieri è una buona notizia per la città e per chi vive e attraversa ogni giorno la zona della stazione. Ma è anche, inevitabilmente, la certificazione di un errore politico" “C’è un fatto politico che emerge con estrema chiarezza dalla notizia relativa alla decisione del comando provinciale dei carabinieri di istituire una presenza fissa e continuativa nell’area della stazione ferroviaria e dei giardini Speyer. Una ‘stazione mobile’ che mobile non è affatto, è che nei fatti diventa un presidio stabile, un vero e proprio avamposto di legalità con l’obiettivo di garantire presenza costante, interventi immediati e un punto di riferimento per cittadini, pendolari e studenti”. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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