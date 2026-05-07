Durante un controllo nelle ultime ore, le forze dell’ordine hanno scoperto un opificio che scaricava rifiuti senza autorizzazioni, un’attività svolta senza permesso e una piscina in un’area soggetta a vincoli paesaggistici. Sono state effettuate operazioni di sequestro e tre persone sono state denunciate. Le verifiche sono ancora in corso per accertare eventuali altre irregolarità.

Opificio con scarichi non autorizzati, attività abusiva e piscina in area vincolata: sequestri e denunce nei controlli dei Carabinieri ad Avellino.. L’attività congiunta posta in essere tra il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino e la specialità dei Carabinieri Forestale del Gruppo di Avellino, attraverso controlli afferenti il settore dell’inquinamento ambientale ed il settore di contrasto al fenomeno dell’abusivismo edilizio, consentiva di deferire in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, tre persone. Nello specifico, i militari accertavano che il titolare di un opificio, un 56 enne del capoluogo, scaricava direttamente sul nudo terreno, privo di pavimentazione, le acque reflue di prima pioggia in assenza di autorizzazione, dove erano depositati circa 30 autoveicoli fuori uso.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Avellino, controlli ambientali e abusivismo: tre denunce dei Carabinieri

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