Controlli dei carabinieri nel weekend | tre ubriachi al volante due rifiutano il test antidroga | raffica di denunce

Durante il fine settimana, i carabinieri hanno controllato numerosi veicoli. Tre conducenti sono stati denunciati per aver guidato con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti. Due automobilisti si sono rifiutati di sottoporsi al test antidroga e sono stati denunciati. Sono state inoltre elevate diverse multe per infrazioni al codice della strada.

Tre automobilisti sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza e due per essersi rifiutati di sottoporsi al test antidroga. E' quanto diffuso dai carabinieri di Aurisina nel consueto report sull'attività di prevenzione e controllo che l'Arma porta avanti lungo le strade nei fine settimana. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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Controlli dei Carabinieri nel weekend: ubriachi alla guida e coltelli sequestrati

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