Nel fine settimana, le forze dell'ordine hanno effettuato controlli straordinari nella provincia di Udine, impiegando varie pattuglie e supporti da reparti speciali e altri enti. Durante le operazioni sono stati identificati quattro automobilisti trovati alla guida in stato di ebbrezza e sono state riscontrate irregolarità nei locali pubblici della zona.

Controlli straordinari nel fine settimana da parte dei Carabinieri del comando provinciale di Udine, con l’impiego di pattuglie sul territorio supportate anche da reparti speciali e personale di altri enti. Il bilancio dell’attività è di quattro persone denunciate per guida in stato di ebbrezza, tutte risultate positive all’alcoltest. Per loro è scattato il ritiro della patente con conseguente sospensione, mentre in un caso è stato disposto anche il sequestro amministrativo del veicolo. Nel corso dei controlli è stata effettuata anche un’ispezione in un esercizio di ristorazione a Cervignano del Friuli, con il supporto del Nucleo carabinieri ispettorato del lavoro e dell’Azienda sanitaria. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

© Udinetoday.it - Controlli dei carabinieri nel weekend: quattro ubriachi al volante e irregolarità nei locali

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