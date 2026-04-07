Raffica di denunce e patenti ritirate | come sono andati i controlli dei carabinieri nel weekend di Pasqua

Durante il fine settimana di Pasqua, i carabinieri hanno effettuato numerosi controlli nelle strade della zona, ritirando complessivamente otto patenti di guida. Sono state presentate anche otto denunce, tra cui una riguardante un neopatentato che si è rifiutato di sottoporsi al test rapido per stupefacenti. Le operazioni si sono concentrate principalmente sulla verifica del rispetto delle norme di sicurezza alla guida.

Sono otto le persone finite nei guai dopo essere state fermate dai militari dell'Arma per i consueti controlli su strada. Quattro i giovani segnalati alla prefettura per possesso di stupefacenti. L'intervento "faccia a terra" nel rione di Roiano Otto le patenti ritirate dai carabinieri in occasione dei controlli messi in atto durante il weekend pasquale, con altrettante denunce tra le quali anche quella che ha coinvolto un neopatentato rifiutatosi di sottoporsi al test rapido per verificare l'assunzione di sostanze stupefacenti. Una cinquantina le pattuglie impiegate, di cui una decina a piedi per il controllo della prossimità e per garantire la sicurezza ai tanti turisti e cittadini che hanno affollato il centro nelle giornate oggetto del dispositivo. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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