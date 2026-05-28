Controllano uno straniero ai domiciliari ma nei guai finisce il coinquilino che nascondeva droga in camera

Da parmatoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I carabinieri hanno denunciato un 23enne straniero per detenzione di hashish a fini di spaccio. Durante un controllo a un domicilio in cui si trovavano anche altre persone, è stato scoperto che un coinquilino aveva nascosto droga nella sua camera. Il controllo è avvenuto mentre il soggetto straniero era ai domiciliari, ma a finire nei guai è stato il coinquilino che aveva nascosto la sostanza stupefacente.

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I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma hanno denunciato un 23enne straniero cper detenzione ai fini di spaccio di hashish.L’episodio è avvenuto nella zona est della città nella mattina del 25 maggio scorso, in occasione di una serie di controlli mirati alla verifica. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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