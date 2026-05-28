Controllano uno straniero ai domiciliari ma nei guai finisce il coinquilino che nascondeva droga in camera
I carabinieri hanno denunciato un 23enne straniero per detenzione di hashish a fini di spaccio. Durante un controllo a un domicilio in cui si trovavano anche altre persone, è stato scoperto che un coinquilino aveva nascosto droga nella sua camera. Il controllo è avvenuto mentre il soggetto straniero era ai domiciliari, ma a finire nei guai è stato il coinquilino che aveva nascosto la sostanza stupefacente.
I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma hanno denunciato un 23enne straniero cper detenzione ai fini di spaccio di hashish.L’episodio è avvenuto nella zona est della città nella mattina del 25 maggio scorso, in occasione di una serie di controlli mirati alla verifica. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Notizie e thread social correlati
Nascondeva droga, bombe carta e rame rubato in casa: 23enne finisce ai domiciliariUn ragazzo di 23 anni è stato arrestato dai carabinieri di Modena e posto ai domiciliari.
Spaccia droga mentre è ai domiciliari: nei guai insieme alla moglieUn uomo di 35 anni, già sottoposto agli arresti domiciliari, è stato arrestato dai carabinieri di Castellammare di Stabia per aver spacciato droga...
Argomenti più discussi: Pugni e calci ai poliziotti, giovane arrestato; Revoca della cittadinanza, cosa prevede oggi la legge e cosa vuole cambiare la Lega; Vibo, scatta la condanna definitiva: arrestato uno straniero per espiazione pena.
Pugni e calci ai poliziotti, giovane arrestatoE’ un marocchino già noto alla giustizia. Ha creato disordini su un bus ed è finito in cella per violenza, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale ... lanazione.it