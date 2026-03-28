Nascondeva droga bombe carta e rame rubato in casa | 23enne finisce ai domiciliari

Un ragazzo di 23 anni è stato arrestato dai carabinieri di Modena e posto ai domiciliari. Durante una perquisizione domiciliare, sono stati trovati droga, bombe carta e rame rubato nascosti in casa. Il giovane, già conosciuto alle forze dell’ordine, gestiva un vero e proprio centro di attività illecite che coinvolgeva più di uno settore.

I carabinieri di Modena hanno tratto in arresto un 23enne italiano, volto già noto alle forze dell'ordine, scoprendo a casa sua un vero e proprio "hub" dell'illegalità che andava ben oltre il semplice spaccio.L'uomo era stato precedentemente fermato nella tarda serata di mercoledì scorso in viale. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Nascondeva droga, bombe carta e rame rubato in casa: 23enne finisce ai domiciliari Articoli correlati Nascondeva droga e una pistola rubata in casa, arrestato un 49enne già ai domiciliariScattano gli arresti per un 49enne, che deteneva in casa una pistola rubata e diversi chili di cocaina. Droga in casa, scoperto dai Falchi: 43enne finisce ai domiciliariTarantini Time Quotidiano Un sospetto via vai di giovani ha portato all’arresto di un 43enne tarantino, ritenuto presunto responsabile di detenzione... Aggiornamenti e notizie su Nascondeva droga Argomenti discussi: Tor Bella Monaca, il sacchetto di carta tra le auto. Così si nasconde la droga. Droga e bombe carta in casa, arrestato ventenne aostanoCon l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti gli agenti della squadra mobile hanno arrestato Daniele Rossi, ventenne di Aosta, già agli arresti domiciliari dopo aver patteggiato due anni per aver ... ansa.it Aveva in casa bombe carta coltelli e droga, arrestato 40enne ultràUn 40enne ascolano è stato arrestato dagli agenti della Questura di Ascoli con le accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, possesso di esplosivi non denunciati e porto abusivo ... ansa.it