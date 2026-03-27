Un uomo di 35 anni, già sottoposto agli arresti domiciliari, è stato arrestato dai carabinieri di Castellammare di Stabia per aver spacciato droga durante il periodo di misura restrittiva. Con lui è finita in manette anche la moglie, di 33 anni, incensurata. I militari hanno trovato sostanze stupefacenti all’interno dell’abitazione durante un controllo.

I carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 35enne del posto che era già sottoposto agli arresti domiciliari e sua moglie 33enne, incensurata. Durante un controllo nell’abitazione dell’uomo i militari hanno trovato 26 grammi circa di cocaina e 10 grammi di hashish. Nella tasca della donna trovato un block-notes, ritenuto una vera e propria rubrica dell’attività illecita. Il 35enne è ora in carcere, mentre la 33enne è stata sottoposta agli arresti domiciliari. Entrambi sono in attesa di giudizio. NapoliToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Spaccia droga mentre è ai domiciliari: nei guai insieme alla moglie

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