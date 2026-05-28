Una fabbrica ha portato in scena uno spettacolo teatrale dedicato alla lotta contro la violenza di genere. L’evento, nato come iniziativa sindacale, è stato aperto alla comunità locale, coinvolgendo dipendenti e cittadini. La rappresentazione mira a sensibilizzare sul tema e a promuovere il confronto pubblico. L’uso del teatro come strumento di comunicazione permette di affrontare il problema in modo diretto e coinvolgente.

Parlare di violenza sulle donne dentro un’azienda. Farlo attraverso il teatro. E trasformare un’iniziativa sindacale in un momento aperto all’intera comunità. Succede a Monza, dove il 3 giugno il sipario del Teatro Villoresi si alzerà su “Finché morte non ci separi”, spettacolo nato all’interno di Thermo Fisher, la fabbrica che durante la pandemia ha sfornato vaccini per Pfizer e Moderna, con l’obiettivo di far riflettere su una delle emergenze sociali più urgenti. L’appuntamento, previsto alle 18 e aperto a dipendenti, famiglie e cittadini, punta a coinvolgere circa 500 persone. Ma il suo valore va oltre la rappresentazione teatrale: l’evento racconta infatti un modello insolito di collaborazione tra impresa, sindacati e network aziendali sul terreno della prevenzione e della sensibilizzazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Contro la violenza di genere. La fabbrica sbarca a teatro

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The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

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