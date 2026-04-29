Truffe agli anziani arrestato terzetto | Pronti alla fuga in taxi Ma la polizia arriva prima

Tre persone sono state arrestate in seguito a un tentativo di truffa ai danni di un'anziana in un'abitazione di San Martino al Cimino. I sospettati avevano pianificato di fuggire in taxi, ma sono stati fermati prima di riuscirci grazie all'intervento tempestivo della polizia. La donna si trovava da sola in casa al momento dell'episodio.

Hanno tentato di truffare un'anziana di San Martino al Cimino, in quel momento sola in casa. Ma l'intuito del marito e il pronto intervento dei poliziotti della Squadra volanti di Viterbo ha portato al loro arresto. A finire in manette, nella mattinata di lunedì 27 aprile, intorno alle 11, sono.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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