Telefonate shock agli anziani imperversano le truffe | è allarme anche in Ticino

In Ticino si moltiplicano le segnalazioni di telefonate truffa rivolte principalmente a persone anziane. Le chiamate, chiamate “shock”, sono caratterizzate da toni minacciosi e richieste di denaro o dati sensibili. Le vittime ricevono chiamate inattese che cercano di ingannarli, creando preoccupazione e allarme tra gli anziani. La situazione ha portato a un aumento delle segnalazioni alle autorità competenti.

Tornano con forza le cosiddette “chiamate shock”, le telefonate truffa rivolte soprattutto alle persone anziane. La polizia cantonale ha segnalato un aumento dei tentativi di raggiro registrati nelle ultime settimane, con malintenzionati che si spacciano per agenti di polizia, medici o parenti in difficoltà. Dal 1° gennaio ad oggi sono stati segnalati diversi tentativi di truffa e almeno quattro casi sono andati a segno, con un danno economico complessivo pari ad alcune centinaia di migliaia di franchi. Per questo motivo le autorità hanno deciso di richiamare nuovamente l’attenzione della popolazione, dei familiari e di tutte le persone che assistono o rappresentano un punto di riferimento per anziani. 🔗 Leggi su Quicomo.it

