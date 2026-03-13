Contrasto alla violenza di genere | siglato il protocollo in Prefettura con l' associazione La Crisalide

Il 11 marzo, presso la Prefettura di Salerno, è stato firmato un protocollo tra le autorità locali e l’associazione “La Crisalide” per contrastare la violenza di genere. Alla cerimonia hanno partecipato il Prefetto, il Questore e il Comandante Provinciale dei Carabinieri, che hanno sottoscritto l’accordo con la presidente della fondazione. L’obiettivo è rafforzare le azioni di tutela e prevenzione sul territorio.

E' stato siglato l'11 marzo, presso la Prefettura di Salerno, alla presenza del Prefetto Francesco Esposito, del Questore Giancarlo Conticchio e del Comandante Provinciale dei Carabinieri, Colonnello Filippo Melchiorre, un importante protocollo d'intesa con la presidente della Fondazione di partecipazione La Crisalide in Rete, Roberta Bolettieri. L'obiettivo è quello di rafforzare le azioni di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e di consolidare la collaborazione tra le Forze di Polizia e i servizi anti-violenza presenti sul territorio salernitano

