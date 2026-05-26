Lilith libere sempre | un nuovo programma a supporto delle donne vittime di violenza

MESAGNE - Nell'ambito della lotta alla violenza di genere, la Regione Puglia, in sinergia con il Consorzio Ats Br4 e i centri antiviolenza attivi sul territorio, annuncia il lancio del programma antiviolenza "Lilith, libere sempre!". Il progetto, finanziato in attuazione della legge regionale. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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