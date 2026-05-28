Contraddizioni e Tensioni nell’Accordo USA-Iran | Casa Bianca Smentisce Trump Assicura Apertura di Hormuz

La Casa Bianca ha smentito la firma di un accordo con l’Iran, mentre l’ex presidente ha dichiarato di essere disposto a riaprire lo Stretto di Hormuz. Nel frattempo, nel Mediterraneo sono stati registrati raid in Libano, contribuendo a un clima di crescente tensione nella regione. Questi sviluppi hanno influenzato i mercati del petrolio, che mostrano segnali di volatilità legati alle recenti dichiarazioni e alle azioni militari.

Tra smentite e promesse, il Mediterraneo allunga l’ombra sul Golfo: mentre i raid continuano nel sud del Libano, Washington nega un’intesa con Teheran e Trump assicura che lo Stretto di Hormuz resterà aperto. Il risultato? Un equilibrio che scricchiola, e noi con lui. C’è un filo che unisce notizie apparentemente lontane. I raid nel sud del Libano non si fermano. A Washington, la Casa Bianca smentisce le voci su un nuovo accordo USA-Iran. Dall’altra parte, Donald Trump alza il volume e assicura che lo Stretto di Hormuz rimarrà aperto. Intanto da Teheran arriva una precisazione: le scorte di uranio non sono all’ordine del giorno dei colloqui. Un mosaico di messaggi incrociati, tutti diretti alla stessa platea: l’opinione pubblica globale che guarda i prezzi del petrolio e trattiene il fiato. 🔗 Leggi su Temporeale.info

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