Il presidente americano ha dichiarato che l’accordo con l’Iran è pronto, con negoziati in corso sulle linee generali e la promessa di riaprire lo stretto di Hormuz. Ha inoltre avvertito che, in assenza di accordo, si procederà con un attacco. Durante la giornata ha parlato telefonicamente con i leader dei paesi del Golfo, annunciando che i dettagli dell’accordo saranno comunicati a breve.

Il presidente americano minaccia: "Intesa o attacco". Poi sente al telefono i leader del Golfo: "Annuncio a breve i dettagli". Nuova proposta da Teheran Ore decisive per l'intesa Usa-Iran. Il presidente americano minaccia: "Intesa o attacco". Poi sente al telefono i leader del Golfo: "Annuncio a breve i dettagli". Nuova proposta da Teheran "Sono nello Studio Ovale della Casa Bianca, dove abbiamo appena concluso una telefonata molto proficua con" i leader dell'Arabia Saudita, degli Emirati Arabi Uniti, del Qatar, Turchia, dell'Egitto, della Giordania e del Bahrein. Lo ha detto Donald Trump sul suo social Truth, sottolineando che "la conversazione ha riguardato la Repubblica Islamica dell'Iran e ogni aspetto relativo a un Memorandum d'Intesa concernente la pace. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Usa-Iran, Trump: "Pronto l'accordo, negoziate le linee generali". E assicura: "Hormuz sarà riaperto"

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