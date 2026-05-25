Valutazione dirigenti scolastici 2025 26 entro il 31 maggio i punteggi su PTOF RAV e PdM Le prossime scadenze

Entro il 31 maggio 2026, i dirigenti scolastici riceveranno i punteggi relativi alla valutazione per l’anno scolastico 20252026, basati su PTOF, RAV e PdM. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato una nota l’11 maggio 2026 con le istruzioni per visualizzare gli obiettivi sulla piattaforma dedicata. Le prossime scadenze legate alla valutazione sono state definite in questa comunicazione.

La comunicazione richiama il Sistema nazionale di valutazione dei risultati dei dirigenti scolastici, introdotto con il Decreto Ministeriale 12 marzo 2025, n. 47. Si è conclusa il 18 maggio la fase in cui i Direttori Generali degli Uffici scolastici regionali hanno proceduto all’assegnazione in piattaforma degli obiettivi già attribuiti ai dirigenti scolastici nel mese di agosto 2025, in applicazione del decreto interdipartimentale 6 agosto 2025, n. 2276. La prossima scadenza riguarda il caricamento dei punteggi relativi agli indicatori collegati a PTOF, RAV e PdM, che saranno disponibili entro la fine di maggio, quindi entro il 31 maggio 2026. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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