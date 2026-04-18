Salute e Ambiente | al via a San Bartolomeo in Galdo il piano straordinario di monitoraggio di Arpac

A San Bartolomeo in Galdo è iniziato un piano di monitoraggio ambientale promosso dall’amministrazione comunale e realizzato da Arpac, l’agenzia regionale per la protezione ambientale. La campagna prevede controlli approfonditi su diversi aspetti dell’ambiente locale. La fase riguarda un’attività straordinaria di verifica e analisi volta a raccogliere dati sulla qualità dell’aria, dell’acqua e del suolo nel territorio comunale.

Tempo di lettura: 2 minuti L’ Amministrazione Comunale di San Bartolomeo in Galdo comunica l’avvio ufficiale di una vasta e straordinaria campagna di monitoraggio ambientale sul territorio. L’operazione, curata dai tecnici dell’ ARPA Campania, nasce a seguito della formale istanza di verifica epidemiologica relativa ai casi di leucemia linfoblastica acuta (LLA) recentemente segnalati nella comunità. Nonostante i dati ambientali storici in possesso dell’ARPAC non abbiano sinora evidenziato criticità, si è ritenuto indispensabile attivare un protocollo di approfondimento tecnico senza precedenti per garantire la massima sicurezza dei cittadini e la tutela della salute pubblica.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Salute e Ambiente: al via a San Bartolomeo in Galdo il piano straordinario di monitoraggio di Arpac Notizie correlate Rubava dispositivi informatici in una scuola di San Bartolomeo in Galdo, guai per un dipendente dell'istitutoUna denuncia e tre dispositivi informatici recuperati: questo il risultato di un’operazione dei Carabinieri a San Bartolomeo in Galdo, in provincia... San Bartolomeo in Galdo, truffa un’anziana col trucco del “finto nipote”: 45enne arrestata dai CarabinieriLa donna avrebbe raggirato la vittima con una falsa emergenza familiare, facendosi consegnare denaro e monili. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Nuova mensa e spazi esterni rinnovati, Almeno San Bartolomeo svela la primaria ampliata; Dall'intitolazione dell'area verde alla raccolta rifiuti, c'è la 'Maratona della biodiversità'; Raid vandalico a Sansepolcro, scritte contro istituzioni e giudici: condanna unanime; Discariche abusive, rifiuti interrati e pacchi postali abbandonati: maxi blitz nel Sarrabus. A San Bartolomeo in Galdo al via il piano straordinario di monitoraggio ambientale di ARPA CampaniaL’Amministrazione Comunale di San Bartolomeo in Galdo comunica l’avvio ufficiale di una vasta e straordinaria campagna di monitoraggio ambientale sul territorio. L’operazione, curata dai tecnici dell’ ... ntr24.tv Festa di San Bartolomeo Apostolo A Sciuta - Giarratana - Foto di Giuseppe Molè - facebook.com facebook