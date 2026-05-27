Tutti i lavoratori sono stati evacuati dopo un incendio scoppiato sui ponti inferiori di una nave nel porto di Napoli. Le cause dell’incendio non sono ancora chiare. I soccorsi sono intervenuti prontamente, evitando che il fuoco si estendesse ai moli e alle strutture portuali vicine. Non ci sono state vittime o feriti tra i lavoratori. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso per evitare ulteriori danni alla nave e all’area circostante.

? Punti chiave Cosa ha innescato il rogo nei ponti inferiori della nave?. Come hanno fatto i soccorsi a evitare il coinvolgimento dei moli?. Quali danni strutturali ha subito la sala macchine della Phoenix?. Perché l'incendio ha colpito proprio durante le operazioni di manutenzione?.? In Breve Nave di 214 metri in manutenzione presso i moli 29 e 30. Intervento di tre rimorchiatori e una motovedetta della Guardia Costiera. Traghetto costruito nel 2002 con stazza lorda di 35.736 tonnellate. Indagini in corso sui danni ai compartimenti tecnici della sala macchine. Un incendio ha colpito la GNV Phoenix nel porto di Napoli poco prima delle 19 di questa sera, scatenando il segnale di emergenza radio via mayday per richiedere l’intervento immediato dei soccorsi alla Capitaneria di porto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Napoli, maxi incendio alla GNV Phoenix: evacuati tutti i lavoratori

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