Meloni fa la voce grossa contro chi specula sui prezzi dei carburanti ma è solo un bluff

Giorgia Meloni ha annunciato una possibile tassazione contro chi specula sui prezzi dei carburanti, ma finora non sono stati forniti dettagli concreti su come si possa individuare questa speculazione. Le dinamiche di mercato, le accise e i margini dei distributori complicano ogni tentativo di dimostrare un’attività speculativa reale. La questione rimane aperta senza interventi ufficiali che chiariscano i passaggi pratici.

Giorgia Meloni minaccia di tassare chi specula sui carburanti, ma tra mercati globali, accise e margini dei distributori, dimostrare una speculazione reale risulta praticamente impossibile. Il vero nodo resta, ancora, la dipendenza energetica dell'Italia e dell'Europa.