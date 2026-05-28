Il Napoli ha annunciato che Massimiliano Allegri sarà il nuovo allenatore della squadra, succedendo a Antonio Conte. Dopo settimane di incertezze e cambi di scenario, la decisione è definitiva.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Napoli ha sciolto le riserve sul futuro della propria panchina. Dopo giorni di continui cambi di scenario, sarà Massimiliano Allegri a raccogliere l’eredità di Antonio Conte alla guida degli azzurri. Decisiva l’accelerata finale del club partenopeo, che ha superato definitivamente la concorrenza di Vincenzo Italiano, nelle ultime ore separatosi ufficialmente dal Bologna. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha voluto chiudere rapidamente la trattativa prima della partenza per gli Stati Uniti prevista nei prossimi giorni. Il patron azzurro non ha mai perso di vista la pista che portava ad Allegri, considerato il profilo ideale per esperienza, personalità e curriculum internazionale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Conte lascia, De Laurentiis piazza il colpo: sarà Allegri il nuovo allenatore del Napoli

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