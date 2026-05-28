Conte Inps | Mobilità dato di fatto vogliamo far dialogare Paesi

Da iltempo.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La mobilità dei lavoratori in Europa è considerata ormai un fenomeno consolidato, con milioni di persone che si spostano tra paesi in cerca di opportunità lavorative. Le istituzioni pubbliche stanno adattando i servizi per rispondere a questa tendenza. Il rappresentante dell’Inps ha sottolineato l’intenzione di favorire il dialogo tra i paesi per gestire meglio questa mobilità.

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Roma, 28 mag. (AdnkronosLabitalia) - "La mobilità dei lavoratori è ormai un dato di fatto. In tutta Europa si spostano milioni di persone che cercano un lavoro per loro più favorevole, e questo comporta che le istituzioni pubbliche si adeguino per offrire servizi sempre migliori. Inps, sviluppando una sensibilità già presente negli anni scorsi, ha istituito una vera e propria direzione centrale dedicata a questi temi, rivolta quindi ai lavoratori e ai pensionati che si spostano in Europa e nel mondo. Nei prossimi anni dobbiamo continuare con lo sviluppo delle pratiche di cooperazione fra gli enti, europei o comunque internazionali, per... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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