La mobilità dei lavoratori in Europa è considerata ormai un fenomeno consolidato, con milioni di persone che si spostano tra paesi in cerca di opportunità lavorative. Le istituzioni pubbliche stanno adattando i servizi per rispondere a questa tendenza. Il rappresentante dell’Inps ha sottolineato l’intenzione di favorire il dialogo tra i paesi per gestire meglio questa mobilità.

Roma, 28 mag. (AdnkronosLabitalia) - "La mobilità dei lavoratori è ormai un dato di fatto. In tutta Europa si spostano milioni di persone che cercano un lavoro per loro più favorevole, e questo comporta che le istituzioni pubbliche si adeguino per offrire servizi sempre migliori. Inps, sviluppando una sensibilità già presente negli anni scorsi, ha istituito una vera e propria direzione centrale dedicata a questi temi, rivolta quindi ai lavoratori e ai pensionati che si spostano in Europa e nel mondo. Nei prossimi anni dobbiamo continuare con lo sviluppo delle pratiche di cooperazione fra gli enti, europei o comunque internazionali, per... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Conte (Inps): "Mobilità dato di fatto, vogliamo far dialogare Paesi"

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