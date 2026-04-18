In Serie A, Antonio Conte non è mai riuscito a raggiungere i 81 punti in una singola stagione. Attualmente, il Napoli ha un rendimento che rappresenta il peggior risultato dell’allenatore nella massima divisione italiana. Anche ipotizzando di vincere tutte le partite ancora in programma, i punti totali massimi raggiungibili sarebbero 81. Questa cifra segna una novità rispetto ai risultati ottenuti in passato dall’allenatore nel campionato italiano.

Antonio Conte si avvia verso il peggior rendimento statistico della sua carriera in Serie A. Anche vincendo tutte le partite rimanenti,il Napoli raggiungerebbe massimo 81 punti. Napoli a 81 punti: il record negativo di Conte in Italia. La matematica non lascia spazi all’interpretazione. Se il Napoli dovesse vincere ogni partita fino al termine della stagione, il totale finale sarebbe di 81 punti. Un risultato che rappresenterebbe il peggior bottino mai ottenuto da Conte in Serie A. Per trovare un paragone, bisogna risalire alla stagione 20192020 con l’Inter, quando l’allenatore salentino ha collezionato 82 punti. Allora, però, mancò lo scudetto per soli due punti dalla Juventus.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, il dato è negativo: Conte non l’ha mai fatto in Serie A

Juventus-Napoli, le parole di Antonio Conte a Sky Sport | Serie A

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