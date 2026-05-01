Dalla mobilità globale alle pensioni Il nuovo orizzonte Inps spiegato da Conte

Il mondo del lavoro si sta trasformando rapidamente, con una mobilità sempre più internazionale che coinvolge lavoratori e aziende. In questo scenario, si discute di come le norme previdenziali si adattino a questa realtà in evoluzione, evidenziando le sfide e le novità introdotte dal nuovo orizzonte dell’Inps. La questione delle pensioni e delle coperture sociali diventa centrale, anche in relazione alle nuove modalità di impiego e spostamento tra paesi.

Il lavoro non ha più confini. E con esso, inevitabilmente, neppure i diritti che lo accompagnano. Dalla mobilità crescente dei giovani – e non solo – alle traiettorie professionali sempre più frammentate e internazionali, il perimetro nazionale fatica a contenere biografie lavorative che si sviluppano ormai su scala globale. È in questa cornice che anche il sistema previdenziale si trasforma: da architettura domestica a infrastruttura interconnessa tra Stati. Un cambiamento silenzioso ma profondo, che investe milioni di persone e chiama le istituzioni a un salto di qualità. Ne parliamo con Giuseppe Conte, direttore centrale delle relazioni internazionali dell’Inps.🔗 Leggi su Formiche.net

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