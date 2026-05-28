Il direttore centrale dell’INPS ha dichiarato che la mobilità dei lavoratori transfrontalieri è ormai consolidata. Ha aggiunto che si sta lavorando per rafforzare la cooperazione tra gli enti europei coinvolti, al fine di gestire meglio le questioni legate al lavoro frontaliere. La discussione si concentra sulla necessità di migliorare le procedure e la collaborazione tra paesi per affrontare le sfide legate a questa mobilità.

"La mobilità dei lavoratori è ormai un dato di fatto - così Giuseppe Conte, Direttore Centrale Relazioni Internazionali INPS, a margine dell'iniziativa 'Il Lavoro Frontaliero fra Italia, Francia e Principato di Monaco' - INPS ha istituito una vera e propria direzione centrale rivolta quindi ai lavoratori che si spostano in Europa e nel mondo. Nei prossimi anni dobbiamo continuare con lo sviluppo delle pratiche di cooperazione fra gli enti, europei o comunque internazionali". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Conte (INPS): Lavoro frontaliero, sviluppiamo la cooperazione tra gli enti europei

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