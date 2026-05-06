A Benevento si è svolta una mattinata dedicata al tema della sicurezza sul lavoro, con l’obiettivo di sensibilizzare e promuovere il dibattito tra rappresentanti di enti, scuola e professionisti del settore. L’evento ha visto la partecipazione di diverse figure coinvolte nelle questioni legate alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro, creando un momento di confronto diretto su queste tematiche.

Tempo di lettura: 2 minuti Una mattinata interamente dedicata alla sensibilizzazione e al confronto sulla cultura della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. È questo l’obiettivo dell’evento che si terrà martedì 12 maggio 2026, a partire dalle ore 9:00, presso la sede di FORMEDIL Benevento in Via M. Pacifico 54C. L’iniziativa, dal titolo “Dalla teoria alla pratica: la sinergia tra enti bilaterali, scuola e tecnici del costruire”, si inserisce nel quadro delle attività promosse dalla rete nazionale Formedil in occasione della Giornata Mondiale della Sicurezza e della Salute sul Lavoro. La mattinata si aprirà con ‘Il rumore che...🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Sicurezza sul lavoro: a Benevento una mattinata di confronto tra enti, scuola e professionisti

23 04 26 - FARMACIA DEI SERVIZI (CAMPANIA)

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