Contatto Inter-Liverpool Nerazzurri forti su Jones Può fargli posto Frattesi

Notizia in breve

Durante un evento a Montecarlo, Piero Ausilio ha incontrato i rappresentanti del Liverpool. La discussione ha riguardato un possibile trasferimento di un giocatore del club inglese all’Inter, con particolare attenzione a un centrocampista. L’Inter mostra interesse per il calciatore e potrebbe valutare di inserire un altro centrocampista, in sostituzione o in aggiunta a Frattesi. La trattativa è ancora in fase preliminare e non ci sono stati annunci ufficiali.