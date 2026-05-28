Contatto Inter-Liverpool Nerazzurri forti su Jones Può fargli posto Frattesi
Durante un evento a Montecarlo, Piero Ausilio ha incontrato i rappresentanti del Liverpool. La discussione ha riguardato un possibile trasferimento di un giocatore del club inglese all’Inter, con particolare attenzione a un centrocampista. L’Inter mostra interesse per il calciatore e potrebbe valutare di inserire un altro centrocampista, in sostituzione o in aggiunta a Frattesi. La trattativa è ancora in fase preliminare e non ci sono stati annunci ufficiali.
Il contatto c’è stato ed è uno di quelli che possono pesare sul mercato dell’Inter. A Montecarlo, durante la festa dell’agenzia di Federico Pastorello, Piero Ausilio ha incrociato la dirigenza del Liverpool. Sul tavolo, inevitabilmente, anche il nome di Curtis Jones, centrocampista inglese già seguito dai nerazzurri nella finestra invernale e tornato oggi tra le priorità tecniche del club. Il centrocampista inglese ha ancora un anno di contratto con i Reds, a 500 mila euro netti d’ingaggio. La situazione, al momento, è chiara: l’Inter vuole Jones, il giocatore avrebbe dato un’apertura importante alla destinazione nerazzurra, ma resta da trovare un’intesa con il Liverpool. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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L'Inter vuole Curtis #Jones e ha già un'apertura importante dal giocatore che dà la priorità ai nerazzurri. Ieri c'è stato un primo contatto tra Ausilio e il ds del Liverpool. Al momento i Reds fanno una valutazione più alta delle aspettative dell'Inter, ci sarà da tr x.com
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