Consumo bevande e locali da asporto | emendamento trasversale integra il patto notturno

Un emendamento trasversale è stato approvato, integrando il “patto notturno” nel regolamento comunale. Questa modifica riguarda le norme sul consumo di bevande e l’attività dei locali da asporto. La decisione arriva a distanza di undici anni dall’adozione del primo regolamento sulla vivibilità, igiene e decoro pubblico. La nuova disposizione modifica le regole già in vigore, senza specificare dettagli aggiuntivi.

LECCE – Via libera, undici anni dopo l’approvazione del primo regolamento comunale su vivibilità, igiene e pubblico decoro, alla nuova applicazione delle norme legate al “patto notturno”. E nella seduta del consiglio comunale di ieri, dopo un lungo e approfondito confronto, è stato approvato. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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