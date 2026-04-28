Stop all’asporto notturno | Napoli blocca la mala movida

A Napoli è stato deciso di sospendere l’attività di asporto di bevande dalle 22:30 alle 6:00, con effetto fino al 24 agosto 2026. La misura coinvolge in particolare il quartiere Umbertino di Bari, dove residenti e cittadini hanno richiesto provvedimenti analoghi per contenere il disagio e il degrado legato alla movida notturna. La decisione mira a ridurre gli episodi di disturbo durante le ore notturne.

? Cosa sapere Napoli blocca l'asporto di bevande dalle 22:30 alle 6:00 fino al 24 agosto 2026.. I residenti del quartiere Umbertino a Bari chiedono misure simili per limitare il degrado.. Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha firmato un’ordinanza restrittiva che blocca la vendita e la somministrazione di bevande per asporto dalle 22:30 alle 6:00 del mattino, con validità estesa fino al 24 agosto 2026. La misura, adottata da Manfredi anche nella sua veste di presidente Anci, mira a contrastare quella che viene definita la mala movida, colpendo le aggregazioni incontrollate che si formano nelle strade della città partenopea. Il provvedimento interviene su una problematica nota da tempo, dove il consumo di alcolici o altre bevande fuori dai locali, acquistati per essere consumati sul suolo pubblico, genera tensioni e disagi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Stop all’asporto notturno: Napoli blocca la mala movida Notizie correlate Leggi anche: Napoli, stretta sulla movida a Piazza Bellini: nuovi orari e stop all’asporto notturno per due mesi Leggi anche: Napoli, i residenti del quartiere Chiaia denunciano il comune per la "mala movida" Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Movida a Napoli, nuove regole: stop ad alcol e musica notturna a San Domenico; Movida, nuova ordinanza stretta nel centro storico: Si chiude non oltre le 2; Movida, al via la nuova ordinanza. Biancani: Ci si può divertire ma le regole vanno rispettate. Partiti gli stop per la vendita...; A Napoli locali chiusi all'una di notte per contenere la movida rumorosa intorno a San Domenico Maggiore. Piazza San Domenico, primo sabato con stop anticipato all'alcool da asportoIn vigore la nuova ordinanza sulla movida notturna. Gli esercenti: Concorrenza sleale da parte di chi opera nelle zone senza vincoli ... rainews.it Movida a Roma, stretta in Centro contro il caos notturno. «Stop all’alcol da asporto»Non usa giri di parole né mezzi termini la presidente del I Municipio, Lorenza Bonaccorsi: «Se dipendesse da me, vieterei l’asporto degli alcolici in tutto il Centro». Nei giorni in cui Milano è ... ilmessaggero.it PROMESSA MANTENUTA: STOP AL PRECARIATO ASU BENI CULTURALI! Come promesso, l'impegno preso mesi fa è diventato realtà. Oggi, alla presenza del Presidente Renato Schifani, sono stati finalmente firmati tutti i contratti a tempo indetermin - facebook.com facebook A Brescia si pedala per la sicurezza sul lavoro: stop alle morti bianche x.com