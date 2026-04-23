Diageo ed Esselunga presentano campagna nazionale per consumo responsabile bevande alcoliche

Diageo ed Esselunga hanno lanciato una campagna nazionale dedicata al consumo responsabile di bevande alcoliche. L'iniziativa, annunciata oggi, mira a sensibilizzare il pubblico sull'importanza di un consumo moderato e consapevole. La campagna prevede messaggi informativi distribuiti attraverso vari canali, con l'obiettivo di promuovere comportamenti responsabili tra i consumatori. Nessuna altra informazione sulle modalità o le tempistiche è stata ancora comunicata.

Roma, 23 apr. (AdnkronosLabitalia) - Prende vita la nuova campagna “Se scegli di bere, bevi responsabilmente”, promossa da Diageo ed Esselunga, annunciata oggi nell'ambito della presentazione della Giornata del Consumo consapevole dei prodotti di qualità, un'iniziativa istituzionale che mira a promuovere una cultura del consumo consapevole, informato e positivo, oggetto di una proposta di legge presentata alla Camera dei Deputati su iniziativa di Alberto Luigi Gusmeroli, presidente della commissione Attività produttive, commercio e turismo della Camera dei deputati. Al centro della campagna c'è un'idea chiara: vivere il consumo di bevande alcoliche in modo informato.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Diageo ed Esselunga presentano campagna nazionale per consumo responsabile bevande alcoliche Notizie correlate Heineken licenzia 6.000 lavoratori, crisi delle bevande alcoliche tra i giovaniLa multinazionale olandese della birra Heineken ha annunciato che nei prossimi due anni ridurrà il proprio personale di 5. Fiorentina-Parma: divieti per bevande alcoliche e bombolette spray. Ecco in quali zoneFIRENZE – Per l’incontro di calcio in programma domenica 8 marzo 2026 tra ACF Fiorentina e Parma Calcio 1913, valevole per il Campionato di Serie A,... Aggiornamenti e dibattiti Se scegli di bere, bevi responsabilmente è la nuova campagna Diageo ed EsselungaPrende il via la campagna Se scegli di bere, bevi responsabilmente, promossa da Diageo ed Esselunga e presentata nell’ambito della Giornata del Consumo consapevole dei prodotti di qualità, iniziativ ... foodaffairs.it Esselunga con Diageo per un consumo di alcol responsabileSi intitola Se scegli di bere, bevi responsabilmente la campagna di Esselunga con Diageo per un consumo di alcol più consapevole ... gdoweek.it