Auto nuove e arredamento salvano i consumi | a Forlì-Cesena spesa per beni durevoli sopra il mezzo miliardo

Nel 2025, la spesa per beni durevoli in Emilia-Romagna ha raggiunto i 7,12 miliardi di euro, segnando un calo dell’1,3% rispetto all’anno precedente. A Forlì-Cesena, tra i principali interventi di spesa, si registrano acquisti di auto nuove e arredamento, che hanno contribuito a oltre 500 milioni di euro complessivi. Questi dati mostrano una leggera diminuzione rispetto all’anno precedente, ma confermano comunque un movimento significativo di consumi nel settore dei beni durevoli.