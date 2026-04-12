Auto nuove e arredamento salvano i consumi | a Forlì-Cesena spesa per beni durevoli sopra il mezzo miliardo
Nel 2025, la spesa per beni durevoli in Emilia-Romagna ha raggiunto i 7,12 miliardi di euro, segnando un calo dell’1,3% rispetto all’anno precedente. A Forlì-Cesena, tra i principali interventi di spesa, si registrano acquisti di auto nuove e arredamento, che hanno contribuito a oltre 500 milioni di euro complessivi. Questi dati mostrano una leggera diminuzione rispetto all’anno precedente, ma confermano comunque un movimento significativo di consumi nel settore dei beni durevoli.
Nel 2025 la spesa per beni durevoli in Emilia-Romagna si è attestata a 7,12 miliardi di euro, in calo dell’1,3% rispetto all’anno precedente. L’Osservatorio annuale consumi di Findomestic, giunto alla 32esima edizione, evidenzia un calo più contenuto rispetto alla media nazionale (-2,1%) e.🔗 Leggi su Forlitoday.it
Meno auto e moto, più elettronica: come cambia la spesa dei ferraresi sui beni durevoliNel 2025 la spesa per beni durevoli in Emilia-Romagna si è attestata a 7,12 miliardi di euro, in calo dell’1,3% rispetto all’anno precedente.
Beni durevoli, Rimini ultima in regione per spesa. Ma non si rinuncia ai motoveicoliNel 2025 la spesa per beni durevoli in Emilia-Romagna si è attestata a 7,12 miliardi di euro, in calo dell’1,3% rispetto all’anno precedente.