Il giorno dopo l’assalto alla plenaria della Consulta provinciale degli studenti di Roma, si evidenzia come la sinistra abbia schierato numerosi mezzi di comunicazione. La discussione si sposta dal fatto in sé a come vengono gestiti e commentati gli eventi sui media. La vicenda ha attirato l’attenzione anche sui modi in cui vengono rappresentate le proteste e i disordini, con un’attenzione crescente sulla narrazione e sui messaggi diffusi pubblicamente.

Roma, 27 mag – Il giorno dopo l’assalto alla plenaria della Consulta provinciale degli studenti di Roma, la questione non riguarda più soltanto ciò che è accaduto dentro l’assemblea. Riguarda soprattutto ciò che è accaduto dopo: il tentativo di costruire una narrazione a senso unico, di rovesciare le responsabilità, di trasformare chi denuncia l’aggressione in colpevole preventivo. È il secondo tempo della stessa partita: prima la pressione fisica dentro l’organo rappresentativo, poi la pressione mediatica fuori. Su quanto successo in Consulta una narrazione a senso unico. Ne parliamo con Andrea Catalini, coordinatore romano di Azione Studentesca, che denuncia apertamente un sistema già entrato in funzione per coprire la sinistra giovanile. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Consulta di Roma, Catalini (AS): “Dopo l’assalto la sinistra schiera le truppe mediatiche”

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