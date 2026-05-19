Il Pakistan ha annunciato l'invio di migliaia di soldati e di un gruppo di aerei da combattimento in Arabia Saudita. La decisione arriva in un momento di tensione tra il paese e l'Iran, con il rischio di un'escalation del conflitto nella regione. La mossa è stata comunicata ufficialmente dalle autorità pakistane, senza ulteriori dettagli sui tempi e sulle modalità dell'invio. La presenza militare pakistana in Arabia Saudita si aggiunge alle recenti iniziative di rafforzamento delle alleanze regionali.

Il Pakistan schiererà migliaia di soldati e uno squadrone di aerei da combattimento in Arabia Saudita mentre il conflitto con l’Iran rischia una nuova escalation. Il presidente statunitense Donald Trump ha dichiarato ieri sera di aver “sospeso un attacco contro l’Iran” che sarebbe stato previsto per oggi, convocando al contempo la Situation Room per valutare le opzioni militari nel caso in cui i “negoziati seri” in corso non producano una svolta diplomatica. Il dispiegamento militare pakistano avviene nell’ambito di un accordo di difesa reciproca tra Islamabad e Riad e rappresenta un ulteriore rafforzamento della cooperazione militare tra i due Paesi, mentre il Pakistan continua parallelamente a svolgere un ruolo di mediazione nella crisi tra Stati Uniti e Iran. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Aerei da combattimento e migliaia di soldati: il Pakistan schiera le truppe in Arabia Saudita

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Breaking: Pakistan Sends Jets + 8,000 Troops to Saudi Arabia

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