Mentre Matteo Renzi rinuncia alla giornata riccionese per "sopraggiunti impegni istituzionali inderogabili", sulla scena politica locale irrompe Futuro Nazionale. La formazione politica guidata dall’europarlamentare Roberto Vannacci, terrà la propria Costituente nazionale il 13 e 14 giugno a Roma, ma già oggi parte l’attività politica sui territori. A Riccione il movimento sta raccogliendo gli interessi di chi intende spendersi al fianco di Vannacci, intanto pungola l’amministrazione Angelini sul tema della sicurezza. "I numeri parlano chiaro: i reati nella Perla verde sono aumentati del 33%. Un dato da non sottovalutare, specialmente a ridosso della stagione estiva, dove si registrerà un afflusso molto elevato di visitatori".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vannacci schiera le truppe: "Tolleranza zero nella Perla"

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Ungheria schiera truppe al confine con l’Ucraina: escalation con Kiev per l’oleodotto Druzhba in vista delle elezioni“La sicurezza del popolo ungherese e dell’Ungheria viene prima di tutto! Le Forze di Difesa ungheresi sono pronte a svolgere i compiti assegnati”.