Consorzi di bonifica | via libera della VI Commissione

La VI Commissione ha approvato la modifica alla legge 392023 riguardante i consorzi di bonifica e di tutela del territorio rurale. La modifica riguarda le norme di funzionamento e l’organizzazione dei consorzi, senza introdurre nuovi finanziamenti o cambiamenti nelle competenze. La decisione è stata presa durante una riunione in cui sono stati discussi dettagli tecnici e aspetti amministrativi del testo. La legge ora passerà all’esame delle altre fasi del procedimento legislativo.

Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale: la VI Commissione approva il testo di modifica della legge 392023. La VI Commissione consiliare ha dedicato la seduta odierna all’esame della proposta di legge n. 2013, con la quale la Giunta regionale interviene sulla legge 10 agosto 2023, n. 39, relativa ai Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale. Il dossier istruttorio trasmesso agli uffici ha ricostruito l’evoluzione normativa e il confronto con altre regioni italiane, evidenziando l’esigenza di aggiornare la disciplina calabrese per rafforzare l’assetto organizzativo del Consorzio unico, semplificare i procedimenti amministrativi e allineare la governance alla natura di ente pubblico economico già prevista dalla legge vigente. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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