Sicurezza ambiente e legalità | le sfide per il futuro dei consorzi di bonifica

Venerdì 10 aprile 2026, alle 9,30, si terrà a Caserta l’VIII Congresso Regionale FILBI della Campania, dedicato ai temi di sicurezza sul lavoro, tutela ambientale, diritti dei lavoratori e rispetto della legalità. L’evento rappresenta un momento di discussione per affrontare le sfide che i consorzi di bonifica devono affrontare in questi ambiti, coinvolgendo rappresentanti e operatori del settore. La giornata vedrà interventi e confronti su queste questioni fondamentali per il settore.