Sicurezza ambiente e legalità | le sfide per il futuro dei consorzi di bonifica
Venerdì 10 aprile 2026, alle 9,30, si terrà a Caserta l’VIII Congresso Regionale FILBI della Campania, dedicato ai temi di sicurezza sul lavoro, tutela ambientale, diritti dei lavoratori e rispetto della legalità. L’evento rappresenta un momento di discussione per affrontare le sfide che i consorzi di bonifica devono affrontare in questi ambiti, coinvolgendo rappresentanti e operatori del settore. La giornata vedrà interventi e confronti su queste questioni fondamentali per il settore.
Sicurezza sul lavoro, salvaguardia ambientale, diritti dei lavoratori e legalità saranno i temi portanti dell’VIII Congresso Regionale FILBI della Campania, in programma venerdì 10 aprile 2026 alle 9,30 a Caserta. L’appuntamento, dal titolo “Consorzi di Bonifica: la sfida per il futuro –. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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Sicurezza, ambiente e legalità: a Caserta l’VIII congresso regionale FILBI UIL sui consorzi di bonificaScopri tutti i dettagli riguardo Sicurezza, ambiente e legalità: a Caserta l’VIII congresso regionale FILBI UIL sui consorzi di bonifica . Solo notizie aggiornate su Caserta Web. casertaweb.com
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