Consorzi di bonifica nuovi bandi Csr e agevolazioni Zes | incontro informativo per agricoltori

Mercoledì 22 aprile alle 17 si terrà un incontro informativo dedicato agli agricoltori, focalizzato sulle opportunità offerte dai nuovi bandi Csr, dalle agevolazioni delle Zes e dai consorzi di bonifica. L’evento si svolgerà a Ostuni e mira a fornire dettagli pratici sulle misure disponibili per il settore agricolo locale, senza approfondimenti su eventuali implicazioni o valutazioni.

OSTUNI - Il destino del comparto agricolo brindisino e le strategie per il suo rilancio saranno al centro dell’incontro informativo intitolato "Per il futuro della nostra terra", in programma mercoledì 22 aprile, alle ore 17.30. L'evento, organizzato da Confagricoltura Brindisi, si terrà presso.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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