Consorzi di bonifica | il commento a caldo dell’on Madeo

Durante la seduta della VI Commissione, la consigliera Madeo ha espresso un commento immediato sui consorzi di bonifica e sulla tutela del territorio rurale. Ha parlato delle questioni emerse e delle decisioni prese in quella riunione. La sua dichiarazione si è concentrata sui temi legati alla gestione e alla tutela delle aree agricole, senza approfondimenti ulteriori.

Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale: il commento a caldo della consigliera Madeo dopo la seduta della VI Commissione. La seduta della VI Commissione dedicata all’esame della proposta di legge di modifica alla legge regionale 392023 sui Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale si è svolta questa mattina e, a distanza di poche ore, è arrivato il commento a caldo della consigliera regionale del Partito Democratico, Rosellina Madeo. Un intervento affidato ai suoi profili social attraverso un video, nel quale la consigliera esprime con nettezza la propria contrarietà all’esito dei lavori e la preoccupazione per la direzione intrapresa dalla maggioranza. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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