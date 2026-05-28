Consiglio comunale le conferme tornano in aula | clima da scrutinio scolastico a Palazzo Zanca

Al Seggio centrale del Comune, due candidate si sono sedute accanto durante il consiglio comunale di stamattina. Entrambe sono state elette e non devono aspettare l’ufficialità dei risultati per partecipare ai lavori. Il clima in aula è teso e si percepisce come uno scrutinio scolastico, con sguardi attenti e attenzione ai dettagli. Nessuna delle due ha ancora ricevuto conferme ufficiali, ma la loro presenza è già una certezza.

Avversarie alle elezioni sedute accanto questa mattina al Seggio centrale del Comune. Entrambe sono state elette e non hanno bisogno di attendere l'ufficialità dei numeri. Sono Amalia Centofanti della Lega e Nicoletta D'Angelo di Sud chiama Nord che nelle rispettive liste hanno ottenuto la. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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CONSIGLIO DI VENERDI: FINE DELLINCAPACITA O PROSECUZIONE DEL DISASTRO

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