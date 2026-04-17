Qualiano tensione in Consiglio comunale | Porcelli replica a De Leonardis dopo le dichiarazioni in aula

In un consiglio comunale a Qualiano si sono registrate tensioni tra l’assessore Porcelli e il sindaco De Leonardis. Dopo le dichiarazioni fatte in aula, Porcelli ha risposto al primo cittadino affermando che le questioni politiche devono essere affrontate esclusivamente nelle sedi ufficiali. La discussione si è concentrata su alcune dichiarazioni precedenti e ha attirato l’attenzione dei presenti sull’importanza di mantenere il confronto all’interno delle riunioni istituzionali.

Porcelli replica al sindaco De Leonardis: “Confronto politico deve restare nelle sedi istituzionali”. Momenti di confronto acceso nella discussione in Consiglio comunale a Qualiano, dove il dibattito sulla proposta di rottamazione presentata dai consiglieri di opposizione ha registrato anche strascichi polemici legati all’assenza di un consigliere. Secondo quanto dichiarato dal consigliere Porcelli, la sua mancata presenza in aula sarebbe stata legata a motivi personali e familiari. Proprio in quella circostanza, afferma, il sindaco Raffaele De Leonardis avrebbe fatto “allusioni e riferimenti pesanti” nei suoi confronti, basandosi su contenuti circolati sui social.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Qualiano, tensione in Consiglio comunale: Porcelli replica a De Leonardis dopo le dichiarazioni in aula Notizie correlate Consiglio comunale sul bilancio, tensione in aula. La minoranza abbandona la sedutaIl consiglio comunale di Lusciano ha approvato il bilancio stabilmente riequilibrato 2024–2026, atto cardine per un ente in dissesto finanziario e... Catania, consiglio comunale interrotto: tensione dopo lo sgombero della palestra LupoABBONATI A DAYITALIANEWS Protesta in aula dopo lo sgombero La seduta del Consiglio comunale di ieri sera è stata bruscamente sospesa in seguito...