Il consiglio comunale ha discusso di un nuovo modello di partecipazione civica, con un voto previsto a settembre. Si propone di sostituire le circoscrizioni con comunità di zona, considerate un tramite tra cittadini e amministrazione. La modifica mira a favorire un coinvolgimento più diretto nella gestione locale. La proposta è stata presentata come un passo per avvicinare le persone alla vita pubblica e rafforzare il rapporto tra amministrazione e cittadini.

Un nuovo modello di partecipazione per riportare i cittadini al centro della vita pubblica. Una volta esistevano le circoscrizioni, oggi è però possibile avvicinarsi a quegli obiettivi attraverso le comunità di zona, un organo filtro tra Comune e città. È questo l’obiettivo del Comune per ridisegnare i consigli dei cittadini, tema al centro della commissione sulla Partecipazione, presieduta da Letizia Carusi, illustrato dall’assessore Gianmaria Nardi. Sul tavolo la proposta di trasformare i tradizionali organismi territoriali in comunità di zona, capaci non solo di rappresentare i quartieri, ma anche di raccogliere bisogni, idee e criticità quotidiane. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Consigli dei cittadini. Il dibattito in consiglio. A settembre al voto

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